Выход сериала по видеоигре Fallout намечен на 2024 год

Видеосервис Amazon Prime Video официально объявил ориентировочные сроки выхода сериала по мотивам видеоигры Fallout. Стример опубликовал в соцсети промо-баннер с жизнерадостным талисманом медиафраншизы Волт-Боем, рекламирующим отдых в Лос-Анджелесе, и сопроводил изображение сообщением, что премьера масштабной постапокалиптической экшен-драмы с элементами ретрофутуризма состоится в 2024 году.

О сюжете пока информации нет, но предполагается, что действие будет разворачиваться где-то на западном побережье США, как и в первых играх серии. По словам главы студии-разработчика Bethesda Game Тодда Ховарда, проект расширит знакомую мифологию. Кроме того, сериал будет представлять собой оригинальную историю, не пересказывающую известные события. Действие первоисточника разворачивается в альтернативном будущем, каким его видят американцы в 1940 годах. После смертоносной ядерной войны основная часть населения превратилась в уродливых мутантов, а сама страна — в разрушенную радиоактивную пустошь.

Авторами сериала выступают создатели «Мира Дикого Запада» и «Периферийных устройств» Джонатан Нолан и Лиза Джой. Должность шоураннера разделили между собой Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Силиконовая долина»). В основной актерский состав вошли Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл МакЛоклен, Зелия Мендес-Джонс и Аарон Мотен. Для медиагиганта экранизация Fallout является одним из главных проектов следующего года, поэтому на производство стример выделил внушительный бюджет.