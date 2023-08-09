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Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады»

9 августа 2023 16:59
Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады»

История о молодых людях, связанных с ужасным инцидентом.

Видеосервис «Кинопоиск» представил дебютный трейлер напряженной многосерийной молодежной драмы «Цикады» о группе подростков, их родителях и страшном преступлении. Премьера состоится в следующем месяце на Втором фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а дата широкого релиза будет объявлена дополнительно.

Главные герои — недавно окончившие школу Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя, которые только вливаются во взрослую жизнь. Они влюбляются, мечтают и строят планы на будущее, однако ситуацию кардинально меняет трагический инцидент на вечеринке. Напуганные молодые люди, их растерянные родители и озадаченный следователь пытаются составить подробную картину случившегося. В процессе допроса на поверхность всплывает все больше проблем и ужасающих тайн, что делает ситуацию еще более сложной и запутанной.

Режиссером выступил известный актер Евгений Стычкин, для которого это третий проект в качестве постановщика после известного сериала «Нулевой пациент» и второго сезона «Контакта». Сценарий написала Екатерина Тирдатова («Склифосовский», «Воскресенье»). В основной актерский состав вошли Григорий Верник, Софья Аржаных, Кирилл Буханцев, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Ирина Паутова, Ольга Сутулова, Виктория Толстоганова, Артем Быстров, Екатерина Варнава, а также Елизавета Боярская и сам Стычкин.

Фото: «Кинопоиск»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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