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Киноафиша Новости Ряд российских кинотеатров повысили цену годовой подписки

Ряд российских кинотеатров повысили цену годовой подписки

5 августа 2023 13:42
Ряд российских кинотеатров повысили цену годовой подписки

За прошедший год лишь один сервис снизил стоимость своих услуг.

По данным РБК и аналитической компании TelecomDaily, треть российских онлайн-кинотеатров повысили цены своих подписок к середине текущего года.

Наиболее заметное подорожание произошло с тарифами «Кинопоиска» и Premier: оба сервиса подняли стоимость самой дешевой подписки на 50% — до 299 рублей в месяц. Услуги KION выросли в цене на 25% (до 249 рублей в месяц). Стоимость тарифов Okko, Wink, «Иви» и «Амедиатеки» не поменялась.

Вместе с тем пресс-служба «Кинопоиска» отметила, что компания не поднимала цены, а лишь убрала из каталога вариант подписки за 199 рублей в месяц. Представители Premier заявили, что повышение цены коснулось только новых подписчиков и было «небольшим». Они также подчеркнули, что подорожание было вызвано ростом стоимости разработки контента и содержания связанного с ним программного обеспечения.

Единственным сервисом, снизившим цены на свои услуги за последний год, стал «Триколор Кино и ТВ», чьей минимальный тариф подешевел на 57% — до 149 рублей в месяц. Директор по развитию кинотеатра Алексей Липилин рассказал, что этот шаг был предпринят для того, чтобы сделать «Триколор Кино и ТВ» более доступным для большинства пользователей, и уже привел к увеличению скорости роста подписчиков в несколько раз.

Представители большинства упомянутых кинотеатров заверили, что не планируют вновь поднимать стоимость подписок в ближайшем будущем, но, по мнению экспертов TelecomDaily, подорожание, скорее всего, произойдет.

Фото: Apple SPb Event
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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