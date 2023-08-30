Мег Райан и Дэвид Духовны застревают в аэропорту в трейлере ромкома «Что происходит потом»
Райан вернулась к жанру, который принес ей мировую славу.
Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер романтической комедии «Что происходит потом», основанного на пьесе Shooting Star («Падающая звезда») Стивена Дитца.
По сюжету, бывшие возлюбленные Уилла (Мег Райан) и Билл (Дэвид Духовны) случайно встречаются в аэропорту, когда оба их рейса оказываются отложены из-за снежной бури. Согласно официальному синопсису, герои «обнаруживают, что они все так же привлекают и раздражают друг друга, как и многие десятилетия назад. Уилла и Билл начинают размышлять о своем общем прошлом и мечтах, которые они лелеяли в юности. Со временем они невольно задаются вопросом о том, является ли их встреча результатом простого совпадения или же делом рук судьбы».
Райан не только исполняет в фильме главную роль, но и выступает его постановщицей. Эта картина станет вторым проектом в ее режиссерской карьере. По словам Райан, «Что происходит потом» во многом вдохновлен кино 1940-х годов:
«Эта картина имеет связь с фильмами 1940-х годов, например, с «Воспитанием Крошки». В нем есть та же манера подшучивания, тот же ритм вещей и другие элементы фильмов той эпохи».
Райан имеет в виду классическую комедию Ховарда Хоукса «Воспитание Крошки» (1938) с Кэтрин Хепберн и Кэри Грантом в главных ролях.
Премьера «Что происходит потом» состоится 13 октября.