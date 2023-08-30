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Киноафиша Новости Киллер Майкл Фассбендер придерживается плана в первом трейлере «Убийцы» Дэвида Финчера

Киллер Майкл Фассбендер придерживается плана в первом трейлере «Убийцы» Дэвида Финчера

30 августа 2023 10:05
Киллер Майкл Фассбендер придерживается плана в первом трейлере «Убийцы» Дэвида Финчера

Фильм о расчетливом убийце, начавшем терять свое хладнокровие, выйдет в ноябре.

Netflix представил первый трейлер триллера «Убийца» Дэвида Финчера.

Фильмоснован на серии одноименных графических романов французского писателя Алексиса Нолана. В центре истории — загадочный наемный убийца (Майкл Фассбендер), который предпочитает не задумываться о моральной стороне своей профессии. Он методичен и расчетлив, а потому всегда доводит работу до конца. Терпеливо выжидая в тени, киллер всегда безошибочно выбирает момент для устранения своих жертв. Но все же чем дольше он продолжает заниматься этим делом, тем больше понимает, что с каждым убийством ему все сложнее сохранять холоднокровие. В один день герой совершает оплошность, вынуждающую его вступить в схватку с бывшими работодателями и собственными внутренними демонами.

Помимо Фассбендера, в фильме снялись Чарльз Парнелл, Тильда Суинтон, Арлисс Ховард, Софи Шарлотт и другие. Сценарий был написан Эндрю Кевином Уокером, который ранее уже работал с Финчером над его культовой картиной «Семь».

Примечательно, что эта лента станет первым проектом Фассбендера после четырехлетнего карьерного перерыва. В 2017 году актер объявил о том, что планирует посвятить себя автогонкам, а в 2019 году в последний раз появился на экране, сыграв одну из главных ролей в «Людях Икс: Темный Феникс».

«Убийца» выйдет на Netflix 10 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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