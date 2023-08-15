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Киноафиша Новости Блогеры сталкиваются со злом в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом»

Блогеры сталкиваются со злом в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом»

15 августа 2023 13:15
Блогеры сталкиваются со злом в трейлере хоррора «Паранормальные явления. Ритуальный дом»

Фильм, признанный одной из лучших картин Glasgow Film Festival, выйдет в российский прокат в сентябре.

Кинокомпания «Экспонента» представила дублированный трейлер американского фильма ужасов «Паранормальные явления. Ритуальный дом», снятого в формате found footage.

По сюжету, четверо блогеров отправляются в жуткий заброшенный дом, где некогда жили безумные оккультисты. Стремясь развлечь свою аудиторию, они обещают провести в этом месте ритуал, который проверит нервы зрителей на прочность. Но то, что замышлялось как безобидный хоррор-стрим, превращается в настоящий кровавый кошмар, когда призраки обветшалого дома выходят на охоту.

Главные роли исполнили Майкл Бонини, Брэндон Дойл и Таниша Фигеруа.

Режиссером картины выступил Трэвис Байбл, для которого этот проект стал дебютом в полнометражном кино. Мировая премьера ленты состоялась на Кинофестивале в Глазго, где она была признана одним из лучших участников конкурса. Критики назвали фильм «идеальным хоррором в жанре found footage» (Nerdly).

Стоит отметить, что «Паранормальные явления. Ритуальный дом» не связана с известной франшизой «Паранормальное явление» (Paranormal Activity). В оригинале фильм называется #chadgetstheaxe.

«Паранормальные явления. Ритуальный дом» выйдут в официальный российский прокат 7 сентября.

Фото: Gorilla Tree Film Co
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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