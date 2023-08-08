«Барби» собрала $1 млрд всего за 17 дней, «Мег 2» и «Оппенгеймер» тоже добиваются успеха

Лидером проката по итогам прошлой недели ожидаемо вновь стала «Барби». Всего за 17 дней на больших экранах картина Греты Гервиг сумела покорить планку в $1 млрд, что стало новым рекордом студии Warner Bros. по скорости заработка. Ранее пальму первенства в этом отношении удерживал фэнтезийный блокбастер «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (19 дней).

Гламурная метакомедия с Марго Робби и Райаном Гослингом стала пятьдесят четвертым миллиардером за всю историю кино и восьмым среди релизов Warner. Кроме того, лента является шестым кинопроектом с начала пандемии, которому покорился такой коммерческий барьер, и вторым в этом году после мультфильма «Братья Супер Марио в кино». В настоящее время в активе «Барби» $1,033,5 млрд, из которых на долю Северной Америки приходится $459,3 млн. Несмотря на возрастающую конкуренцию, «Барби» продолжает демонстрировать отличную стойкость. По сравнению с прошлой неделей американские сборы обвалились всего на 43%, благодаря чему за уик-энд в США картина добавила в свою копилку еще $53 млн.

Одновременно с «Барби» важный кассовый рубеж в мировом прокате преодолел «Оппенгеймер». Трехчасовой байопик Кристофера Нолана довел свою общую выручку до $556,1 млн, что позволило ему опередить «Дюнкерк» ($525,2 млн) и стать пятым по бокс-офису фильмом режиссера, а также самой кассовой картиной на тематику Второй мировой войны. В Северной Америке биографическая драма заработала за выходные $29,1 млн (падение 37,6%), совсем немного уступив крупной новинке — акульему блокбастеру «Мег 2: Бездна».

Водный боевик с Джейсоном Стэйтемом заработал за первые три дня в прокате $30 млн, и это заметно меньше дебютных сборов оригинальной картины, которая покорила за аналогичный период $45 млн. Как бы то ни было, это весьма успешное начало. Стоит отметить, что большинство аналитиков не ждали от сиквела такой прыти, однако он показал себя лучше и закрепиться на второй позиции американского чарта. Экшен о выводке доисторических акул стартовал одновременно в 77 кинорынках, принеся $145,7 млн глобальных сборов — это на 5% лучше первой части и на 6% превышает показатель «Трансформеров: Восхождение звероботов». Больше всего «Мег 2» добыл в китайском прокате, на который он с самого начала и был ориентирована из-за привлечения местной кассовой звезды Джеки У — $53,4 млн. Несмотря на впечатляющий дебют, в Поднебесной «Мег 2» стартовал со второй позиции, совсем немного уступив криминальной драме местного производства «Ставок больше нет».

В вопросе о потенциальной стойкости киноэксперты пока воздерживаются. С одной стороны, критики разругали сиквел еще сильнее, чем оригинал (рейтинг на Rotten Tomatoes 27% против 46% у оригинала), с другой — относительно теплый зрительский прием (72% против 43%) и более скромный бюджет ($129 млн у сиквела и $130-$178 млн у оригинала).

Что касается мультфильма Paramount Pictures «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», то он тоже начал свой путь неплохо. В США вышедшая в среду анимационный экшен-комедия заработала за первые пять дней $43 млн. Одновременно с США стоивший $70 млн мультик вышел еще на 24 территориях, собрав там $8,5 млн. Суммарная выручка сейчас составляет $51,5 млн, а на следующей неделе к прокату подключатся Франция, Мексика и Китай. Учитывая великолепные отзывы журналистов и обычной аудитории (твердая оценка A на CinemaScore), студия рассчитывает на хорошую выносливость и даже уже запустила в разработку сиквел — настолько создатели уверены в зеленой четверке.

Остальные фильмы из топ-10 Северной Америки:

5. «Особняк с привидениями» — в США $42,2 млн (общие $60,2 млн);

6. «Звук свободы» — в США $164 млн (общие $164 млн);

7. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» — в США $151,1 млн (общие $493,9 млн);

8. «Два, три, демон, приди!» — в США $22,1 млн (общие $26,1 млн);

9. «Индиана Джонс и Колесо судьбы» — в США $170,7 млн (общие $368,8 млн);

10. «Элементарно» — в США $148,4 млн (общие $424,9 млн).

На минувшей неделе произошло еще одно примечательное событие. Уже вышедший в «цифре» хоррор «Астрал 5: Красная дверь» довел свою общую выручку до $182,4 млн, что позволило ему стать самым кассовым фильмом ужасов этого года. Раннее это звание удерживала «М3ГАН» ($179,9 млн).