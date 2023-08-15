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Киноафиша Новости Олег Меньшиков и Федор Федотов имеют дело с проклятым золотом в трейлере сериала «Прелесть»

Олег Меньшиков и Федор Федотов имеют дело с проклятым золотом в трейлере сериала «Прелесть»

15 августа 2023 16:50
Олег Меньшиков и Федор Федотов имеют дело с проклятым золотом в трейлере сериала «Прелесть»

Криминальная история о жажде справедливости и мести.

Онлайн-кинотеатр Premier представил тизер-трейлер шестисерийной криминальной драмы «Прелесть» о современном Робине Гуде, одержимым жаждой мести. Ведущие роли в сериале сыграли Федор Федотов, Олег Меньшиков, Филипп Янковский и Елизавета Кононова.

Действие разворачивается в провинциальном городе, основной достопримечательностью которого является завод по очистке золота от примесей. В 1990 годах в этом месте жизнь от благополучия предприятия, а его руководители были негласными королями. По данной причине тогда процветало воровство и криминал, но с тех пор обстановка стала более цивилизованной.

Главный герой — потерявший отца 25-летний автоугонщик по кличке Цыган (Федотов), считающий обновленную систему завода нечестной. Из-за личной неприязни и жажды справедливости он угоняет машины богачей. Однажды судьба сводит парня с Леонидом Максимовичем (Меньшиков) — бывшим директором аффинажного завода. Последние два десятилетий бизнесмен провел в изгнании, но недавно вернулся. Благодаря судьбоносной встрече Цыган узнает, что смерть родителя была далеко не несчастным случаем, как это ему преподнесли. В результате протагонист вовлекается в круговорот интриг, которые умело плетут Максимович и нынешний директор организации Осинский (Янковский). Осложняет ситуацию параллельная любовная история Цыгана с Ариной (Кононова), дочерью Осинского.

Название шоу — «Прелесть» — произошло от православного понятия духовной прелести. За этим термином стоят грехи самообмана, самообольщения и гордыни.

Режиссером выступил Динар Гарипов («Территория», «Даркнет»), сценарий написал Георгий Меньшиков («Через поле», «Сложноподчиненное»). В остальной актерский состав вошли Елизавета Кононова, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко, Екатерина Стулова, Александра Дроздова и другие.

Сериал будет показан 11 сентября в программе фестиваля «Новый сезон», после чего видеосервис Premier огласит официальную дату релиза на стриминге.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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