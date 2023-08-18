Норман Ридус оказывается в Париже в трейлере сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Телеканал AMC представил новый трейлер спин-оффа сериала «Ходячие мертвецы» под названием «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон».

По сюжету, Дэрил Диксон (Норман Ридус) приходит в сознание на берегу Франции, не имея ни малейшего представления о том, как и с какой целью он попал на другой континент. Герой находит убежище в стенах местного монастыря, обитательницы которого стремятся вернуть человечеству утраченную надежду. Пытаясь найти ответы, Дэрил отправляется в большое путешествие в Париж. Некогда прекрасный город огней ныне кишит сумасшедшими бандитами и кровожадными зомби. Но в самом его сердце немногочисленные уцелевшие все еще стараются поддерживать свой островок цивилизации, несмотря на творящийся вокруг ужас. Объединив силы с монахиней Изабель (Клеманс Поэзи), Дэрил приступает к исследованию темной стороны Парижа, хранящей немало тайн.

В шоу также снялись Адам Нагаитис, Ромэн Леви, Энн Шарье и другие. Постановщиками выступили Дэниэл Персивал («Леонардо»), Грег Никотеро («Калейдоскоп ужасов») и Тим Соутэм («Лок и ключ»). Сериал был продлен на второй сезон еще до выхода первого.

Премьера «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» состоится на AMC 10 сентября.