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Киноафиша Новости Киллиан Мерфи сожалеет, что ему не довелось сняться в «Интерстелларе»

Киллиан Мерфи сожалеет, что ему не довелось сняться в «Интерстелларе»

17 августа 2023 13:04
Киллиан Мерфи сожалеет, что ему не довелось сняться в «Интерстелларе»

При этом актер признался, что любит смотреть фильмы Кристофера Нолана, созданные без его участия.

Киллиан Мерфи сожалеет, что ему не выпала возможность сняться в фильме Кристофера Нолана «Интерстеллар». В новом интервью для The Independent актер сказал, что эта картина произвела на него огромное впечатление:

«Я обожаю «Интерстеллар» потому, что он очень эмоциональный. Я помню, что посмотрел его в кино, когда мои дети были маленькими. Эта картина произвела на меня огромное впечатление. Мое сердце было разбито. На самом деле я люблю смотреть фильмы Нолана, в которых меня нет, потому что мне не приходится волноваться из-за того, как нелепо выглядят мои уши, или чего-то еще».

Мерфи добавил, что Нолан подобрал «правильных людей» на главные роли в «Интерстелларе», поэтому он не держит обиды за то, что его не позвали в этот фильм.

Мерфи и Нолан сотрудничают друг с другом уже на протяжении восемнадцати лет. Впервые им довелось поработать вместе над фильмом «Бэтмен: Начало» (2005), после чего актер также снялся в двух его сиквелах, «Начале», «Дюнкерке» и «Оппенгеймере». При этом в последнем из них Мерфи впервые исполнил в картине Нолана главную роль. В число крупных проектов Нолана, созданных без участия Мерфи, входят «Довод», «Престиж» и уже упомянутый «Интерстеллар».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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