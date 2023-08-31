Министерство культуры РФ отказалось лицензировать прокат «Барби» и «Оппенгеймера»

По словам заместителя министра, оба фильма противоречат традиционным и патриотическим идеям.

Министерство культуры РФ отказалось от принудительного лицензирования фильмов «Барби» и «Оппенгеймера» для официального проката в России. Заместил министра Андрей Малышев опубликовал заявление, в котором указал, что обе картины не соответствуют ценностям, продвигаемым правительством страны:

«Фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В заявлении также подчеркивается, что доминирование фильмов отечественного производства в российском прокате способствует популяризации патриотических идей и правильному воспитанию молодого поколения. Кроме того, Малышев отмечает, что сама процедура принудительного лицензирования противоречит нынешнему законодательству страны.

Ранее студия озвучения Red Head Sound сообщила о том, что начнет показы «Барби» в России в формате так называемого предсеансового обслуживания с 9 сентября. Компания также намеревалась выпустить в отечественный прокат «Оппенгеймера», но позже в сети появилась информация, что показы ленты были отменены из-за запрета от неких вышестоящих инстанций. Повлияет ли на неофициальный прокат «Барби» позиция Минкульта, пока неизвестно.