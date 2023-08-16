Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Кинокомпания «Гром» объявила о том, что разрабатывает мультфильм «Копейка», который станет российским аналогом «Тачек» от студии Pixar. «Копейка» была презентована на питчинге анимационных проектов Фонда кино.

В центре истории — отечественные автомобили, которые отправятся в большое путешествие, чтобы спасти свой мир от угрожающей ему злой армии Антрацита. Их приключения охватят просторы России, а также Китая, Индии и арабских государств.

Судя по опубликованным изображениям, главными героями картины выступят машины Копейка, Веста, Запик, Умник и Красавчик. Каждый из них будет представлять тот или иной российский автоконцерн. Центральные действующие лица будут меняться вместе со сменой локаций.

Авторы «Копейки» надеются привлечь к участию в озвучению персонажей второго плана известных российских политиков: они рассчитывают, что небольшие камео в мультфильме исполнят Сергей Миронов, Денис Мантуров, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу и даже сам Владимир Путин. Представители «Грома» подчеркнули, что большинство из них уже дали свое согласие, но есть «один человек, с которым еще не разговаривали».