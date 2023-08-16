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Киноафиша Новости Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

16 августа 2023 10:14
Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Одного из персонажей мультфильма может озвучить Владимир Путин.

Кинокомпания «Гром» объявила о том, что разрабатывает мультфильм «Копейка», который станет российским аналогом «Тачек» от студии Pixar. «Копейка» была презентована на питчинге анимационных проектов Фонда кино.

В центре истории — отечественные автомобили, которые отправятся в большое путешествие, чтобы спасти свой мир от угрожающей ему злой армии Антрацита. Их приключения охватят просторы России, а также Китая, Индии и арабских государств.

Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Российская кинокомпания готовит отечественный аналог «Тачек» под названием «Копейка»

Судя по опубликованным изображениям, главными героями картины выступят машины Копейка, Веста, Запик, Умник и Красавчик. Каждый из них будет представлять тот или иной российский автоконцерн. Центральные действующие лица будут меняться вместе со сменой локаций.

Авторы «Копейки» надеются привлечь к участию в озвучению персонажей второго плана известных российских политиков: они рассчитывают, что небольшие камео в мультфильме исполнят Сергей Миронов, Денис Мантуров, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу и даже сам Владимир Путин. Представители «Грома» подчеркнули, что большинство из них уже дали свое согласие, но есть «один человек, с которым еще не разговаривали».

Фото: Pixar; кинокомпания «Гром»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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