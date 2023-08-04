Разговор с умершим ценой в «русскую рулетку»: вышел трейлер сериала «Бар «Один звонок»

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер мистического детектива «Бар «Один звонок».

Главный герой — следователь Андрей Морозов (Александр Ильин — младший), который ищет сына (Кай Гетц) своей жены, находящейся в коме. Все улики ведут его в бар «Один звонок», загадочным образом то появляющегося, то исчезающего в разных местах города. Заведением управляет таинственный бармен (Данила Козловский), предоставляющий своим клиентам по-настоящему уникальную услугу — возможность позвонить умершему человеку. Он не берет с посетителей денег, а лишь ставит им одно условие: по истечении минуты разговора они должны сыграть в русскую рулетку.

При каждом появлении заведение оставляет за собой горы трупов, но даже это не останавливает отчаянных людей от соблазна связаться с погибшими близкими. В их числе — красотка Жанна, мечтающая избавиться от богатого супруга, юрист Макс, который с годами так и не сепарировался от матери, и блогер Сэм, только выстраивающий свои отношения с потусторонним миром.

В сериале также снялись Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг и другие. Режиссером шоу выступил Сергей Филатов, наиболее известный по комедийной антологии «Оливье и роботы».

Дата премьеры «Бара «Один звонок» пока не объявлена.