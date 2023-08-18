Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

18 августа 2023 12:04
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Новая часть сериала, получившего множество номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми», выйдет в эфир в ноябре.

Телеканал FX объявил дату выхода пятого сезона сериала «Фарго». Новая десятисерийная часть шоу дебютирует 21 ноября. Вместе с анонсом FX поделился первыми кадрами и подробностями будущих серий.

В центре сюжета — обычная домохозяйка со Среднего Запада США Дороти «Дот» Лайон (Джуно Темпл), попавшая в перепалку с властями. Череда неожиданных событий вынуждает ее вернуться к образу жизни, который, как ей казалось, она оставила в прошлом. На охоту за героиней выходят шериф Рой Тиллман (Джон Хэмм), его безнадежный сын Аллигатор (Джо Кири) и таинственный бродяга Оле Мунк (Сэм Спруэлл).

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Дороти пытается огородить родных от своих проблем, но ее любящий муж Уэйн (Дэвид Рисдаль) все же решает помочь жене, обратившись за помощью к своей матери — директору крупнейшего агентства по взысканию долгов Лоррейн Лайон (Дженнифер Джейсон Ли). Та вовсе не в восторге от своей невестки, но все же отправляет ей на подмогу своего адвоката Дэниела Грейвса (Дэйв Фоли). Ситуация усугубляется, когда необычное поведение Дороти привлекает внимание полиции Миннесоты и Северной Дакоты. Будучи загнанной в угол, Дороти решает показать всем окружившим ее врагам, на что она способна на самом деле.

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Шоураннером «Фарго» выступает Ной Хоули («Легион»). Сериал основан на одноименном фильма братьев Итана и Джоэла Коэнов, которые являются продюсерами антологии. Ранее шоу было удостоено множества номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми».

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» Читать далее 17 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Читать далее 18 августа 2023
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Читать далее 17 августа 2023
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 18 августа 2023
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Читать далее 17 августа 2023
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Читать далее 18 августа 2023
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Читать далее 17 августа 2023
Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы» Джеймс Кэвизел борется с торговлей детьми в дублированном трейлере фильма «Звук свободы» Читать далее 18 августа 2023
Можно исправить: 10 персонажей поттерианы, о которых забыли в фильмах Можно исправить: 10 персонажей поттерианы, о которых забыли в фильмах Читать далее 19 августа 2023
Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Читать далее 18 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше