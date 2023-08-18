Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры

Телеканал FX объявил дату выхода пятого сезона сериала «Фарго». Новая десятисерийная часть шоу дебютирует 21 ноября. Вместе с анонсом FX поделился первыми кадрами и подробностями будущих серий.

В центре сюжета — обычная домохозяйка со Среднего Запада США Дороти «Дот» Лайон (Джуно Темпл), попавшая в перепалку с властями. Череда неожиданных событий вынуждает ее вернуться к образу жизни, который, как ей казалось, она оставила в прошлом. На охоту за героиней выходят шериф Рой Тиллман (Джон Хэмм), его безнадежный сын Аллигатор (Джо Кири) и таинственный бродяга Оле Мунк (Сэм Спруэлл).

Дороти пытается огородить родных от своих проблем, но ее любящий муж Уэйн (Дэвид Рисдаль) все же решает помочь жене, обратившись за помощью к своей матери — директору крупнейшего агентства по взысканию долгов Лоррейн Лайон (Дженнифер Джейсон Ли). Та вовсе не в восторге от своей невестки, но все же отправляет ей на подмогу своего адвоката Дэниела Грейвса (Дэйв Фоли). Ситуация усугубляется, когда необычное поведение Дороти привлекает внимание полиции Миннесоты и Северной Дакоты. Будучи загнанной в угол, Дороти решает показать всем окружившим ее врагам, на что она способна на самом деле.

Шоураннером «Фарго» выступает Ной Хоули («Легион»). Сериал основан на одноименном фильма братьев Итана и Джоэла Коэнов, которые являются продюсерами антологии. Ранее шоу было удостоено множества номинаций на «Золотой глобус» и «Эмми».