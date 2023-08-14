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Киноафиша Новости Это конец: Киноафиша приглашает на показ фильма «После. Навсегда»

Это конец: Киноафиша приглашает на показ фильма «После. Навсегда»

14 августа 2023 09:42
Это конец: Киноафиша приглашает на показ фильма «После. Навсегда»

Посмотрите первыми финальную часть романтической франшизы!

13 сентября в кинотеатре «Великан Парк» в Петербурге и в кинотеатре «Континент Синема» в Екатеринбурге (да-да, мы открываем клуб в Екатеринбурге) в 19.30 в рамках Киноклуба пройдет показ фильма «После. Навсегда» с Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнсом-Тиффином в главных ролях.

Отношения Хардина и Тессы вновь заходят в тупик. Молодые люди расстаются, и каждый идёт свой дорогой. Хардин мечтает о воссоединении, но Тесса отвергает его предложение. Расстроенный писатель уезжает в Португалию в поисках вдохновения для новой книги. Там он встречает свою бывшую девушку Натали. Сможет ли любовь Тессы и Хардина не потонуть в водовороте бурных жизненных событий?

Участники киноклуба на день раньше официальной премьеры узнают, чем закончится запутанная любовная история героев. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Количество место ограничено.

В широкий прокат мелодрама «После. Навсегда» выйдет 14 сентября.

Фото: Voltage Pictures
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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