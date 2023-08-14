Тиль Швайгер вновь заводит свой двигатель в трейлере комедийного боевика «Гонщики на драйве»

Дистрибьюторская компания «Экспонента» представила дублированный трейлер немецкого комедийного боевика с Тилем Швайгером «Гонщики на драйве», являющегося сиквелом фильма «Рискованные гонки» (1991). Российская премьера картины намечена на 31 августа.

В центре сюжета — бывший гонщик-сорвиголова Берти (Швайгер). Он уже давно завязал с миром автоспорта и теперь владеет автомастерской, но серьезные проблемы начинаются, когда его бизнесу угрожает банкротство. Чтобы заработать необходимую сумму денег и поправить свое финансовое положение, лихач решает вновь сесть за руль и стать участником специального заезда «Гонка поколений». Там он намерен показать всем, что тот, кто гонял в девяностые, сможет решить любые проблемы.

Оригинальную ленту поставил Вольфганг Бюльд, а режиссурой сиквела занимался сам Швайгер. Вместе с последним разработкой истории занималась целая авторская группа, в которую вошли Майкл Дэвид Пэйт («Картофельный салат 3: Мюзикл»), Мурмель Клаузен («Выходной»), Рето Салимбени («В одну сторону»), Мигель Анджело Пэйт («Обитель тьмы»), а также Карстен Ваут и Питер Грандль.

В остальном актерском составе заняты Тина Руланд, Михаэль Кесслер, Луна Швайгер, Тим Оливер Шульц, Тамер Тирасоглу, Ронис Голиаф, Мориц Бляйбтрой, Нилам Фарук, Аксель Штайн и Сами Нассер.