Новая семейная комедия: вышел трейлер сериала «СуперИвановы»

Телеканал ТВ-3 представил тизер мистической семейной комедии «СуперИвановы».

В центре сюжета — семейство Ивановых, каждая женщина которого обладает определенной удивительной суперсилой. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь, ее мать Тамара Петровна (Ольга Науменко) может варить волшебные отвары, а дочь Катя (Мария Абрамова) пока что не открыла свои способности. Только муж Тамары Валера (Михаил Полицеймако) продолжает держаться за идеалы науки, несмотря на творящиеся в семье чудеса. Однажды слухи о суперсилах Ивановых выходят за пределы их родственного круга. Люди начинают стекаться к их дому с просьбами помочь в своих житейских делах, на которые герои вынуждены отвечать. Но ни одна суперсила оказываются не в состоянии разобраться с проблемами, растущими внутри их собственной семьи.

Режиссером сериала выступает Юрий Осипов, наиболее известный по мелодрамам «Побег в неизвестность» и «Алмазная корона». Сценарий написали Иван Ястребов («Зема»), Евгений Штылев («Катя на автомате») и Катерина Бандурина («Пожар»).

Премьера «СуперИвановых» состоится на ТВ-3 14 августа.