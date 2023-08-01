Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свадебная резня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новая семейная комедия: вышел трейлер сериала «СуперИвановы»

Новая семейная комедия: вышел трейлер сериала «СуперИвановы»

1 августа 2023 13:30
Новая семейная комедия: вышел трейлер сериала «СуперИвановы»

Главные роли в шоу сыграли Екатерина Волкова и Михаил Полицеймако.

Телеканал ТВ-3 представил тизер мистической семейной комедии «СуперИвановы».

В центре сюжета — семейство Ивановых, каждая женщина которого обладает определенной удивительной суперсилой. Дарина (Екатерина Волкова) видит людей насквозь, ее мать Тамара Петровна (Ольга Науменко) может варить волшебные отвары, а дочь Катя (Мария Абрамова) пока что не открыла свои способности. Только муж Тамары Валера (Михаил Полицеймако) продолжает держаться за идеалы науки, несмотря на творящиеся в семье чудеса. Однажды слухи о суперсилах Ивановых выходят за пределы их родственного круга. Люди начинают стекаться к их дому с просьбами помочь в своих житейских делах, на которые герои вынуждены отвечать. Но ни одна суперсила оказываются не в состоянии разобраться с проблемами, растущими внутри их собственной семьи.

Режиссером сериала выступает Юрий Осипов, наиболее известный по мелодрамам «Побег в неизвестность» и «Алмазная корона». Сценарий написали Иван Ястребов («Зема»), Евгений Штылев («Катя на автомате») и Катерина Бандурина («Пожар»).

Премьера «СуперИвановых» состоится на ТВ-3 14 августа.

Фото: ТВ-3
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10» Читать далее 31 июля 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Милош Бикович приезжает свататься к избалованной Аглае Тарасовой в тизере «Холопа 2» Читать далее 31 июля 2023
Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Аглая Тарасова приносит удачу в аферах в трейлере сериала «Диагноз «Везучая» Читать далее 1 августа 2023
Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный возвращается в Москву ради мести в тизере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 31 июля 2023
Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Вышел трейлер второго сезона сериала Marvel «Локи» Читать далее 31 июля 2023
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник Читать далее 29 июля 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Жизнь после «Теда Лассо»: 7 сериалов, которые спасают от депрессии Читать далее 30 июля 2023
Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Критики тепло приняли мультфильм «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром» Читать далее 31 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше