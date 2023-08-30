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Лакит Стэнфилд завидует Иисусу Христу в трейлере фильма «Книга Кларенса»

30 августа 2023 14:03
Лакит Стэнфилд завидует Иисусу Христу в трейлере фильма «Книга Кларенса»

Комедия о жулике, решившем стать новым мессией.

Студия Sony Pictures представила первый трейлер религиозной сатирической комедии «Книга Кларенса» про иерусалимского плута, решившего стать новым мессией. Ведущую роль в картине сыграл номинант на премию «Оскар» Лакит Стэнфилд.

Действие разворачивается в годы служения Иисуса Христа, но напрямую сюжет не связан с его историей. Вместо этого повествование сосредоточено на Кларенсе — неудачнике, мечтающем о лучшей жизни. Он становится свидетелем появления Спасителя из Назарета и его апостолов, поэтому решает извлечь из этого личную выгоду. Движимый жаждой наживы, главный герой пытается проложить себе дорогу к «божественной» жизни и стать религиозным деятелем. Вскоре Кларенс приходит к успеху, однако это влечет за собой серьезные последствия и заставляет его прийти к пониманию, что только искупление и сила веры способны избавить его от проблем.

Автором сценария и режиссером картины выступил Джеймс Сэмюэл — постановщик прошлогоднего вестерна Netflix «Тем больнее падать». Во время разработки он вдохновлялся классическими библейскими фильмами. В звездный актерский состав также вошли Джеймс МакЭвой, Бенедикт Камбербэтч, Омар Си, АрДжей Сайлер, Элфри Вудард, Дэвид Ойелоуо, Анна Диоп, Калеб Маклафлин, Бабс Олусанмокун, Том Глинн-Карни и Тейяна Тейлор. Исполнительным продюсером выступает рэпер Джей Зи. Вместе с Sony производством занимаются студии Columbia и Legendary Pictures.

«Книга Кларенса» выйдет в мировой прокат 12 января 2024 года.

Фото: Sony
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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