Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез»

В сети появился трейлер российского фильма ужасов «Телекинез».

Действие разворачивается в Москве в 1977 году. По сюжету, группа ученых под руководством эксперта по телекинезу и гипнозу Игоря (Евгений Коряковский) занимается исследованием паранормальных явлений в секретном научном комплексе. В процессе опытов они сталкиваются с неизвестной сущностью, обладающей невероятной разрушительной мощью. Вскоре после инцидента дочь Игоря по имени Анна (Алевтина Майер) неожиданно обнаруживает у себя способность двигать предметы на расстоянии. Телекинетический потенциал девочки огромен, но новообретенные силы не привносят в ее жизнь ничего, кроме страха и смертельной опасности.

В картине также снялись Владислав Абашин, Ольга Погодина, Николай Добрынин и другие актеры. Постановщиком выступил Константин Максимов, наиболее известный по историческому детективу «Легенда Феррари» и военной драме «Несокрушимый». Он также написал сценарий фильма совместно с Ольгой Агеевой и Сергеем Агеевым, ранее работавшими над хоррором «Гости».

Премьера «Телекинеза» состоится 7 сентября.