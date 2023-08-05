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Киноафиша Новости Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез»

Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез»

5 августа 2023 11:02
Эксперимент советских ученых пробуждает зло в трейлере хоррора «Телекинез»

Фильм ужасов о девочке, обретшей сверхъестественные способности.

В сети появился трейлер российского фильма ужасов «Телекинез».

Действие разворачивается в Москве в 1977 году. По сюжету, группа ученых под руководством эксперта по телекинезу и гипнозу Игоря (Евгений Коряковский) занимается исследованием паранормальных явлений в секретном научном комплексе. В процессе опытов они сталкиваются с неизвестной сущностью, обладающей невероятной разрушительной мощью. Вскоре после инцидента дочь Игоря по имени Анна (Алевтина Майер) неожиданно обнаруживает у себя способность двигать предметы на расстоянии. Телекинетический потенциал девочки огромен, но новообретенные силы не привносят в ее жизнь ничего, кроме страха и смертельной опасности.

В картине также снялись Владислав Абашин, Ольга Погодина, Николай Добрынин и другие актеры. Постановщиком выступил Константин Максимов, наиболее известный по историческому детективу «Легенда Феррари» и военной драме «Несокрушимый». Он также написал сценарий фильма совместно с Ольгой Агеевой и Сергеем Агеевым, ранее работавшими над хоррором «Гости».

Премьера «Телекинеза» состоится 7 сентября.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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