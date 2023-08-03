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Киноафиша Новости Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас»

Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас»

3 августа 2023 09:56
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас»

Картина о праздничной ночи прихотей и надежд выйдет в отечественный прокат в ноябре.

Кинокомпания 01Distribution представила трейлер нового фильма Романа Полански «Отель «Палас» (The Palace).

Действие разворачивается в последний день 1999 года. Близится начало нового тысячелетия, и группа богачей и знаменитостей собирается в роскошном швейцарском отеле, чтобы отметить знаменательную дату. Это готическое здание со сказочной атмосферой было построено в начале 1900-х годов таинственным архитектором посреди заснеженной горной долины. Педантичный менеджер Хансуэли (Оливер Мазуччи) тщательно инспектирует вверенное ему заведение, чтобы не допустить ни малейших промашек. Его подчиненные готовятся к самой ответственной ночи в году, когда им предстоит выполнять абсурдные и мелочные прихоти своих постояльцев.

В новом ролике герои съезжаются в отель, где их ожидают всевозможные развлечения и море шампанского. Пока одна из постоялиц (Бронвин Джеймс) радуется тому, что ей подарили собственного пингвина, русские гости во главе с персонажем Александра Петрова начинают смотреть новогоднее обращение Владимира Путина.

В фильме также снялись Джон Клиз, Фанни Ардан, Жоакин де Алмейда, Микки Рурк и другие.

«Дворец» выйдет в официальный российский прокат 23 ноября.

Фото: Eliseo Entertainment
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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