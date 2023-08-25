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Киноафиша Новости Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза

Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза

25 августа 2023 14:00
Седьмой сезон «Рика и Морти» получил дату релиза

Продолжение фантастического мультсериала выйдет в середине октября.

Телеканал Adult Swim анонсировал дату выхода седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новая часть шоу выйдет 15 октября.

По сюжету, Рик продолжает поиски своего злобного двойника из другого измерения, некогда убившего его жену и дочь. Сезон будет состоять из десяти серий, которые «вновь поднимут качество юмора и анимации на новый уровень», как заявил президент Adult Swim Майкл Оуэлин. Он добавил, что создатели шоу только «начинают показывать миру, на что способны».

«Рик и Морти» были созданы дуэтом в лице Дэна Хармона («Сообщество») и Джастина Ройланда («Осатанелые»). В январе этого года Ройланд был уволен с Adult Swim из-за обвинений в домашнем насилии. Он лишился должностей творческого руководителя «Рика и Морти» и актера озвучения двух заглавных героев шоу. Авторы новых серий подобрали на его место новых исполнителей и заверили, что уход Ройланда никак не скажется на образах персонажей.

В марте суд снял с Ройланда все обвинения из-за недостаточности представленных доказательств. По словам аниматора, он был поражен реакцией общественности на это дело:

«Я всегда знал, что эти обвинения были безосновательны… Меня все еще глубоко поражает ложь, распространившаяся за время процесса. Тем не менее я полон решимости двигаться дальше и сосредоточиться на реализации своих творческих проектов и восстановлении своего доброго имени».

О дальнейших творческих планах Ройланда пока что новостей нет.

Фото: Adult Swim
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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