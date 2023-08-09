К выходу в прокат готовится фильм «Блондинка» с Евгением Цыгановым и Дарьей Жовнер

Кинокомпания Сapella Film объявила о том, что этой осенью в российский прокат выйдет лирическая комедия «Блондинка», основанная на одноименной пьесе Александра Володина.

События разворачиваются в современном Санкт-Петербурге. Фильм повествует о девушке Ире (Дарья Жовнер). Ей 27 лет, она играет в труппе маленького театра, подрабатывает мойщицей окон и любит молодого начинающего режиссера Льва (Евгений Цыганов). Мать героини (Юлия Марченко) считает, что ее дочь ведет совершенно неправильный образ жизни. Особенно женщину возмущает то, что Ира игнорирует «нормальных» мужчин и не хочет перекрашиваться в блондинку, что непременно принесет ей успех в личной жизни. Их споры могли бы продолжаться бесконечно, но однажды Лев таинственно пропадает, а театр оказывается под угрозой закрытия.

Постановщиком и сценаристом картины выступил Павел Мирзоев, наиболее известный по лентам «Зови меня Дрозд» и «Как я стал...». Фильм был отобран в основной конкурс фестиваля российского кино «Выборг 2023».

Примечательно, что «Блондинка» является уже не первой экранизацией произведений Володина. Творчество драматурга легло в основу таких известных фильмов, как «Осенний марафон» Георгия Данелии, «Пять вечеров» Никиты Михалкова и «С любимыми не расставайтесь» Павла Арсенова.