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Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в заглавной роли

Начались съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в заглавной роли

23 августа 2023 11:53
Начались съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в заглавной роли

В центре сюжета — Николай Кузнецов, возглавлявший советский флот в Великую Отечественную войну.

Кинокомпания «Мостелефильм» запустила съемки исторического сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в главной роли.

Проект посвящен легендарному адмиралу Николаю Кузнецову (Петренко), возглавившему военно-морские силы Советского Союза в тяжелые годы Великой Отечественной войны. По словам создателей сериала, сериал охватит несколько дней из жизни Кузнецова, определившую не только его собственную дальнейшую судьбу, но и будущее всего отечественного флота. Помимо адмирала, на экране появятся и другие важнейшие деятели той эпохи, такие как Иосиф Сталин, Климент Ворошилов и Георгий Жуков.

Начались съемки сериала «Адмирал Кузнецов» с Игорем Петренко в заглавной роли

Петренко заявил, что команда стремится продемонстрировать не только стратегический гений Кузнецова, но и раскрыть более человечную сторону его личности.

В сериале также снимаются Дарья Урсуляк, Анастасия Микульчина, Виталий Кищенко и другие. Режиссером является Сергей Виноградов, наиболее известный по военным драмам «Операция «Неман» и «По законам военного времени».

После окончания съемок в Москве команда продолжит работу в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Выборге и Новороссийске.

Фото: «Мостелефильм»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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