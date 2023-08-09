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Киноафиша Новости Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2»

Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2»

9 августа 2023 10:35
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2»

Посмотрите новый эпизод популярного сериала на большом экране!

25 августа в 19.30 в кинотеатре «Мираж Синема на Большом» состоится премьера второго сезона сериала «Контакт». Мероприятие в рамках Клуба Киноафиши посетят креативный продюсер Максим Паршин и исполнитель главной роли Алексей Лукин​​​​​​​, который поучаствует в автограф-сессии.

Напомним, что молодой актер сыграл хулигана-мажора. По просьбе полицейского Барнашова (Павел Майков) он знакомится с его дочерью-подростком Юлей в соцсетях. Так отец-одиночка пытается контролировать жизнь своего трудного ребенка.

В новом сезоне полюбившихся персонажей ждут очередные испытания и проблемы. Конфликт отцов и детей разовьется с новой силой. Старшеклассникам придется столкнуться с буллингом, продажей невинности и криптовалютой.

Участники Киноклуба смогут попасть на премьеру совершенно бесплатно. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Остальные эпизоды сериала «Контакт-2» смотрите в онлайн-кинотеатре Premier.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Елена Королева
Елена Королева
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