Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2»

25 августа в 19.30 в кинотеатре «Мираж Синема на Большом» состоится премьера второго сезона сериала «Контакт». Мероприятие в рамках Клуба Киноафиши посетят креативный продюсер Максим Паршин и исполнитель главной роли Алексей Лукин​​​​​​​, который поучаствует в автограф-сессии.

Напомним, что молодой актер сыграл хулигана-мажора. По просьбе полицейского Барнашова (Павел Майков) он знакомится с его дочерью-подростком Юлей в соцсетях. Так отец-одиночка пытается контролировать жизнь своего трудного ребенка.

В новом сезоне полюбившихся персонажей ждут очередные испытания и проблемы. Конфликт отцов и детей разовьется с новой силой. Старшеклассникам придется столкнуться с буллингом, продажей невинности и криптовалютой.

Участники Киноклуба смогут попасть на премьеру совершенно бесплатно. Не пропустите регистрацию на странице клуба.

Остальные эпизоды сериала «Контакт-2» смотрите в онлайн-кинотеатре Premier.