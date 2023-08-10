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Киноафиша Новости Мистическая беременность угрожает судьбе мира в трейлере хоррора «Избави нас»

Мистическая беременность угрожает судьбе мира в трейлере хоррора «Избави нас»

10 августа 2023 14:30
Мистическая беременность угрожает судьбе мира в трейлере хоррора «Избави нас»

Фильм на основе библейского пророчества о рождении близнецов Мессии и Антихриста.

В сети появился трейлер атмосферного религиозного хоррора «Избави нас» (Deliver Us), в котором рассказывается о монахине, чья мистическая беременность угрожает судьбе всего мира. Мировая премьера состоится уже сегодня на проходящем во Флориде кинофестивале фильмов ужасов Popcorn Frights.

В центре сюжета — монашка из отдаленного монастыря, которая заявляет о непорочном зачатии. Она утверждает, что беременна двойней. Крое того, дети якобы ведут с ней диалог, из которого ей ясно, что один из них — добрый, а второй — злой. Когда уникальный инцидент получает огласку, Ватикан сразу же отправляет для расследования группу священников. Все опасаются, что сбудется давнее библейское пророчество — рождение близнецов в лице Мессии и Антихриста, что приведет в дальнейшем к ужасающей битве, исход которой определит судьбу мира.

Режиссерами выступили Ли Рой Кунц («Делириум») и Кру Эннис, а над сценарием вместе с первым работал Кэйн Кунц («Пивная история»). В актерский состав вошли Мария Вера Ратти, Томас Кречман, Александр Сиддиг, Марко Лехт, Джейсон Э. Медина, Александр Микош Маккарти, Ханс Роберт Вартс, Лена Барбара Лухсе и уже упомянутый Ли Рой Кунц.

Цифровой релиз «Избави нас» состоится 29 сентября.

Фото: Magnolia Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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