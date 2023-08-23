Дочь советского ученого получает опасные способности в трейлере триллера «Телекинез»

Компания «НМГ Кинопрокат» представила второй трейлер хоррор-триллера «Телекинез».

Действие разворачивается в Москве 1977 года. По сюжету, секретная группа советских ученых во главе с экспертом по телекинезу и гипнозу Игорем (Евгений Коряковский) проводит эксперимент, призванный расширить представления человечества о паранормальных явлениях. В процессе испытания исследователи сталкиваются со злобным потусторонним существом невероятной силы. Вскоре после инцидента дочь Игоря, Анна (Алевтина Майер), неожиданно овладевает невероятными сверхспособностями, таящими в себе смертельную опасность для всех окружающих.

В новом ролике представлен еще одни герой — настоятель церкви Александра (Владислав Абашин), опознавшего в способностях Анны влияние темных сил. В одном из кадров трейлера он проводит над девочкой обряд экзорцизма.

В фильме также снялись Алексей Онежен, Николай Добрынин, Ольга Погодина и другие. Режиссером выступил Константин Максимов, ранее работавший над байопиком «Маргарита Назарова» и детективом «Легенда Феррари».

Премьера «Телекинеза» состоится 7 сентября.