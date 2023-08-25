Шоураннер «Одних из нас» открыт к созданию спин-оффа

Вместе с тем Крэйг Мэйзин отметил, что может не найти в себе сил взяться за расширение и без того масштабного сериала.

Шоураннер «Одних из нас» Крэйг Мэйзин заявил, что сериал может получить спин-офф в будущем. В новом интервью для TheWrap он сказал, что будет рад расширить вселенную шоу за счет сторонних проектов:

«Если создание спин-оффа будет иметь смысл, то я не вижу причин отказываться от него. Я очень надеюсь, что в случае, если мы возьмемся за подобный проект, то сделаем его с теми же тщательностью, уважением и любовью, которые мы вкладываем в основной сериал прямо сейчас».

Вместе с тем Мэйзин отметил, что команда никогда всерьез не обсуждала возможность создания спин-оффа:

«Мы не обсуждали ничего конкретного, потому что команда полностью сосредоточена на разработке основного сериала. Но я не возражаю против появления других шоу, которые были бы посвящены тому же миру или тем же персонажам. Я не уверен в том, насколько я лично в состоянии расширить вселенную «Одних из нас». Основной сериал настолько масштабен, что я потрачу одно из немногих оставшихся у меня десятилетий жизни, чтобы его закончить. Но в целом я не возражаю против спин-оффов. И я уверен, что Нилу Дракманну тоже был бы интересен такой проект».

Ранее звезда «Одних из нас» Мерл Дэндридж призналась, что хотела бы увидеть спин-офф о прошлом своей героини Марлен и истории ее дружбы с матерью Элли, Анной.