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Киноафиша Новости В возрасте 25 лет умер звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд

В возрасте 25 лет умер звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд

1 августа 2023 12:50
В возрасте 25 лет умер звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд

Актер скончался всего через несколько дней после похорон своего отца.

Вчера, 31 июля, в калифорнийском городе Окленд в возрасте 25 лет скончался американский актер Ангус Клауд. Эту информацию подтвердили родные покойного, подчеркнувшие, что Клауд умер вскоре после похорон своего отца:

«С тяжелым сердцем мы вынуждены сообщить, что сегодня нам пришлось попрощаться с невероятным человеком. Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях. На прошлой неделе он похоронил своего отца, который был его лучшим другом, и отчаянно боролся с этой потерей. Нас утешает лишь то, что теперь они воссоединятся друг с другом. Ангус открыто говорил о своих проблемах с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход напомнит другим, что никто не должен проходить через подобные испытания в одиночку. Мы также надеемся, что мир запомнит его юмор, смех и любовь к каждому человеку».

Точная причина смерти актера пока неизвестна, полиция объявила о начале расследования.

Клауд родился в Окленде в 1998 году. Он изучал продюсерский дизайн в местной школе искусств и всего в 21 год прославился на весь мир, сыграв наркоторговца Феза в сериале «Эйфория». Изначально создатель шоу Сэм Левинсон намеревался «убить» персонажа Клауда еще в первом сезоне. Однако герой настолько понравился зрителям, что Левинсон не только «сохранил ему жизнь», но и увеличил его экранное время во втором сезоне.

Помимо «Эйфории», Клауд сыграл в фильмах «Северный Голливуд», The Line («Линия») и других проектах. Незадолго до смерти он получил роль в безымянном хорроре от режиссеров «Крика 6» Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта, в создании которого также участвуют Мелисса Баррера, Кэтрин Ньютон и Джанкарло Эспозито.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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