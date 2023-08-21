«Оппенгеймер» опередил по кассовым сборам «Интерстеллар»

По итогам прошедшего уик-энда (18-20 августа) фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана увеличил свои общие сборы до $717 млн. $432 млн от этой суммы были заработаны в США, а остальные $285 млн — в других странах.

Таким образом, картина вновь превзошла показатели предыдущих проектов Нолана: она обошла «Интерстеллар» по сборам в мировом прокате и «Начало» по сборам в американском прокате. На данный момент «Оппенгеймер» является четвертым самым коммерчески успешным фильмом в карьере режиссера, уступая тому «Началу» ($825 млн), «Темному рыцарю» ($1 млрд) и «Темному рыцарю: Возрождение легенды» ($1,08 млрд). Вряд ли «Оппенгеймер» сможет обогнать по сборам последние две из упомянутых картин, однако у него все еще есть шанс превзойти сборы «Начала» и стать третьей самой кассовой лентой Нолана.

Даже если «Оппенгеймер» не побьет новых рекордов в будущем, уже сейчас можно констатировать, что фильм более чем оправдал возложенные на него кассовые ожидания. Несмотря на возрастной рейтинг R (18+), продолжительность в три часа и конкуренцию с блокбастером «Барби», которые должны были негативно сказаться на зрительской привлекательности фильма, он принес своим создателям огромную прибыль и занял четвертое место в рейтинге самых кассовых картин 2023 года.