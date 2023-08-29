Хватит «Эйфории»: Зендея хочет сыграть злодейку и попробовать себя в режиссуре

Актриса поделилась мечтами о будущих начинаниях и призналась, что могла бы пойти по стопам родителей, став учителем.

Зендея рассказала о том, в каких проектах хотела бы поучаствовать в будущем. В видеоинтервью для журнала Elle, записанном до начала забастовки Гильдии актеров США, она призналась, что мечтает сыграть злодейку:

«Я хотела бы сыграть своеобразную злодейку. Хотела бы сыграть героиню, в которой ощущается атмосфера зла и супрезлодейства. Во что бы это ни вылилось это стремление, я вовсе не имею в виду, что это обязательно должна быть злодейка в супергеройском смысле слова. Скорее речь идет о злодействе в эмоциональном плане. Я чувствую, что мне постоянно достаются роли положительных персонажей, поэтому я хотела бы сыграть кого-то плохого».

Зендея отметила, что у нее также есть план на случай, если ее актерская карьера не сложится:

«Я думаю, что если не буду актрисой, но продолжу работать в киноиндустрии, то стану режиссером. Я надеюсь, что однажды попробую себя в этой профессии. А за пределами индустрии я, скорее всего, пошла бы по стопам своих родителей и стала учителем».

В конце актриса заявила, что она хорошо ладит с детьми и что ей нравится учиться и преподавать.