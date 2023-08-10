Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила трейлер российской комедии для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» об отважной юной проказнице и ее волшебном музыкальном инструменте. Премьера фильма состоится 31 августа.

В центре сюжета — восьмилетняя Нина. Это активная и эмоциональная девочка, которая всегда быстро загорается разными идеями, но в дальнейшем неизменно бросает их. Подобная участь, скорее всего, ожидала бы и ее новое увлечение, которым стала музыка, однако произошло непредвиденное — купленное мамой пианино стало вести себя необычно: играть само по себе и поддразнивать удивленную хозяйку. В дальнейшем происходит еще одна неожиданность. Девочку похищают вместе с ее уникальным музыкальным инструментом. С помощью пианино злоумышленники намерены подчинить себе весь мир, так что теперь только Нина и ее верный приятель Кирилл могут помешать коварным бандитам.

В актерский состав ленты вошли Ева Смирнова, Егор Николаенко, Алексей Филимонов, Наталья Ноздрина, Владимир Еремин, Антон Ескин, Глеб Пускепалис, Сергей Колесников и Влад Медведев. Режиссером выступил Роман Шаляпин («Бесы»), а разработкой сценария занимались Юлия Крутова, Никита Юранов, Наталия Дементьева и Александр Якин.