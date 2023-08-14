Джон Сина отправляется в новое безумное путешествие в трейлере комедии «Друзья по отпуску 2»

Потоковый сервис Hulu представил трейлер сиквела драйвовой комедии с Джоном Синой «Друзья по отпуску», неожиданно ставшей на момент выхода самым популярным жанровым фильмом платформы. На волне успеха стример оперативно запустил продолжение, в котором к известной актерской команде добавился еще один исполнитель в лице Стива Бушеми.

Действие новой истории разворачивается спустя несколько месяцев после событий оригинальной картины. Молодожены Маркус (Лил Рел Ховери) и Эмили (Ивонн Орджи) отправляются в путешествие на карибский курорт и приглашают с собой Рона (Сина) и Кайлу (Мередит Хагнер) — тусовщиков, с которыми они подружились во время безудержного отпуска в Мексике. На отдыхе Маркус параллельно надеется заключить выгодную сделку. Все идет хорошо до того момента, пока не появляется недавно освободившийся из тюрьмы отец Кайлы по имени Риз (Бушеми). Из-за этого бизнес-план оказывается под угрозой, но у главных героев появляются проблемы гораздо серьезнее — на них открывают охоту опасные люди, так что теперь им необходимо приложить все усилия, чтобы вернуться домой живыми.

Второй частью занималась прежняя творческая команда: режиссер Клэй Тэрвер («Силиконовая долина»), сценаристы Том Маллен и Тим Маллен, а также создатели блокбастера «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли. В остальной актерский состав вошли Карлос Сантос, Ронни Чиэн, Джэми Гектор, Джули Серда и Джулианна Александр.

Премьера «Друзей по отпуску 2» состоится 25 августа.