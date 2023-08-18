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Киноафиша Новости Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»

Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»

18 августа 2023 11:30
Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»

Одного из главных персонажей сыграли Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил первые кадры из будущего сериала Monarch: Legacy of Monsters («Монарх: Наследие монстров»). Данное шоу является новой частью киновселенной Monsterverse от студии Legendary.

Действие берет начало после битвы между Годзиллой и другими Титанами, стершей Сан-Франциско с землей. Главные герои — брат и сестра, которые решают пойти по стопам своего отца, чтобы раскрыть тайну, стоящую за связью их семьи с загадочной секретной организацией «Монарх». Расследование приводит их к столкновению с монстрами и армейским офицером Ли Шоу.

Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»

Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»

Действие разворачивается сразу в двух временных отрезках: в современности, когда над «Монархом» нависла серьезная угроза, и в 1950-х годах. Роль Шоу в разных возрастах исполняют Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел. Кроме них, в сериале сыграли Анна Саваи, Кирси Клемонс, Мари Ямамото и другие.

Годзилла атакует вновь на первых кадрах из сериала «Монарх: Наследие монстров»

Режиссерами выступают Майрзи Алмас («Песочный человек») и Энди Годдард («Видоизмененный углерод»).

Monarch: Legacy of Monsters будет состоять из десяти серий. Дата премьеры пока неизвестна.

Вселенная Monsterverse состоит из фильмов «Годзилла», «Конг: Остров черепа», «Годзилла 2: Король монстров» и «Годзилла против Конга». В настоящий момент Legendary также разрабатывает картину «Годзилла и Конг: Новая империя», которая выйдет в 2024 году.

Фото: Legendary Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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