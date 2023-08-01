Эндрю Гарфилд считает, что у его версии Человека-паука «бесконечный потенциал»

Актер также поделился мыслями о том, что произошло с его персонажем после финала «Человека-паука: Нет пути домой».

Эндрю Гарфилд заявил, что у его Человека-паука и других версий супергероя есть бесконечный потенциал. В интервью для официального артбука фильма «Человек-паук: Нет пути домой» актер сказал, что история этих героев продолжает развиваться даже тогда, когда на них не направлена камера:

«Их история никогда не заканчивается вне зависимости от того, снимаем мы ее или нет. Где-то во вселенной происходят события. Поэтому у моего персонажа и всех остальных воплощений Человека-паука есть бесконечный потенциал».

Гарфилд также поделился своими мыслями о том, что произошло с его Человеком-пауком после событий картины:

«Это путешествие изменило его жизнь. Он возвращается домой с осознанием того, что у него есть братья. Он возвращается наполненный стремлением следовать своей судьбе, своему призванию, идти к цели своей жизни. Поймав Эм-Джей, он простил себя за ужасную трагедию, которой не смог избежать в своем мире. Если бы он не попал в измерение другого Питера, то, возможно, Эм-Джей постигла бы та же участь, что и Гвен. Его присутствие переломило ситуацию в этом отношении. Кроме того, я думаю, что это путешествие натолкнуло его на множество потрясающих идей о космосе, теории струн и многомерности».

Ранее Гарфилд сказал, что он «определенно открыт к идее» вновь сыграть Человека-паука, но только при условии, что его возвращение предложит что-то «уникальное и совершенно особенное» как для персонажа, так и для зрителей.