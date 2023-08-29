Amazon и Netflix борются за права на фильм с Крисом Хемсвортом и Педро Паскалем

Между ведущими американскими стримингами развернулась настоящая борьба. Как сообщает Deadline, потоковые сервисы Amazon и Netflix схлестнулись в конкурентной борьбе за права на многообещающий криминальный триллер «Преступление 101» (Crime 101).

В основу фильма ляжет одноименный рассказ писателя Дона Уинслоу, получивший лестные сравнения со знаменитой «Схваткой» Майкла Манна. Весу проекту добавили прикрепленные к нему исполнители ведущих ролей — Крис Хемсворт и Педро Паскаль. По данным приближенных к ситуации, звезды проявляли большой интерес к будущему фильму еще до начала забастовки Гильдии актеров, но в связи с нынешней ситуацией никаких контрактов они пока не заключили.

На производство потребуется не менее $100 млн, из-за чего от гонки за права на картину уже отказались некоторые крупные киностудии, изначально также проявлявшие большую заинтересованность. Если верить инсайдерам, преимущество пока на стороне Amazon, но все может измениться, если Netflix сделает какое-нибудь щедрое предложение.

По сюжету, по всему Западному побережью США происходят тщательно выверенные преступления. Похитители воруют особо ценные ювелирные изделия и каждый раз уходят безнаказанными. Все это печальным образом сказывается на настроениях внутри полицейского департамента. У стражей порядка появляется теория, что похитители являются членами колумбийских наркокартелей. С этой версией совершенно не согласен калифорнийский детектив Луи Лубесник. Проницательный сыщик убежден, что в кражах замешан маститый вор-одиночка с личным кодексом. Чтобы знаменательно уйти на пенсию, ему необходимо провернуть финальное ограбление — на этот раз самое сложное и масштабное.

К режиссерскому креслу прикреплен Барт Лэйтон («Американские животные», «Самозванец»). Имя сценариста и ориентировочные производственные сроки пока не уточняются.