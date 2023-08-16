Современная версия культового ужастика: появился первый кадр из нового «Токсичного мстителя»

Организаторы предстоящего кинофестиваля Fantastic Fest объявили о том, что ремейк культового фантастического хоррора «Токсичный мститель» (1984) был выбран фильмом открытия смотра. Вместе с анонсом был опубликован первый кадр из картины.

По сюжету, с заурядным уборщиком Уинстоном Гузом (Питер Динклэйдж) происходит несчастный случай, из-за которого он превращается в токсичного супергероя, вооруженного шваброй. На представленном изображении мутировавший Гуз стоит на выломанной им двери. Лицо героя скрыто в тени, а в его руках виднеется швабра, светящаяся токсичным зеленым светом.

Главные роли в ленте также исполнили Джейкоб Тремблей, Элайджа Вуд и Кевин Бейкон. Режиссером выступил Мэйкон Блэр («Комната 104»).

Помимо «Токсичного мстителя», на Fantastic Fest состоятся дебютные показы триллера Your Lucky Day («Твой счастливый день») с покойным Ангусом Клаудом, комедийного хоррора Totally Killer («Точно убийца») с Кирнан Шипкой, приквела «Кладбище домашних животных: Кровные узы», экранизации «Падения дома Ашеров» от Netflix и других жанровых картин.

Fantastic Fest пройдет в Остине, штат Техас, с 21 по 28 сентября.