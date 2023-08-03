К концу недели «Барби» покорит отметку в $1 млрд кассовых сборов

По информации Deadline, мировые сборы фильма «Барби» Греты Гевриг могут достичь $1 млрд к ближайшему воскресенью (6 августа) или понедельнику (7 августа). Аналитики прогнозируют, что картина заработает $55 за третий прокатный уик-энд (5-6 августа), тем самым преодолев этот знаковый рубеж. Если данное предположение окажется верным, то лента доберется до показателя в $1 млрд всего за 15-16 дней показов. Для сравнения у таких хитов, как «Братья Супер Марио в кино» и «Топ Ган: Мэверик», на это ушло 18 дней.

Кроме того, эксперты подсчитали, что «Барби» заработает $600 млн в Америке по итогам всего проката. На данный момент общие сборы ленты составляют $811 млн, из которых $381 млн пришлись на США и еще $429 млн — на все остальные страны.

Тем временем «Оппенгеймер» Кристофера Нолана также продолжает демонстрировать впечатляющие достижения в мировом прокате. В настоящее время сборы фильма находятся на отметке в $419 млн, $188,4 млн из которых были заработаны в США. Таким образом, картина отчасти превзошла показатели некоторых других проектов Нолана, в том числе «Интерстеллара» и «Дюнкерка», которые в итоге собрали внутри США по $188 млн.