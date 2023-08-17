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Киноафиша Новости Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

17 августа 2023 10:38
Рик отстреливает злые версии самого себя в новом трейлере седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim объявит дату выхода продолжения шоу на следующей неделе.

Телеканал Adult Swim представил новый трейлер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».

Новый ролик отражает мрачную атмосферу новой части шоу, которое со временем становится только драматичнее. В начале появляются кадры из предыдущих сезонов, которые наминают о том, как Рик потерял родных и отправился на поиски своей злой версии из другого измерения. Будучи подавлен горем, он начал перемещаться по различным уголкам мультивселенной и убивать бесчисленное количество альтернативных злых Риков. В конце трейлера Рик встречается с Морти на космической станции, где он пытается отследить убийцу своей семьи. Рик говорит, что им с внуком предстоит отправиться в большое путешествие, чтобы наконец отомстить его злейшему врагу.

«Рик и Морти» был создан Дэном Хармоном и Джастином Ройландом, который также озвучивал обоих главных героев. Ранее в этом году Ройланд был уволен с Adult Swim в связи с обвинениями в домашнем насилии. Канал подобрал для Рика и Морти новых исполнителей, голоса которых можно услышать в трейлере. Отразился ли уход Ройланда на сериале каким-либо другим образом, пока неизвестно.

Дата выхода седьмого сезона «Рика и Морти» будет объявлена на следующей неделе.

Фото: Adult Swim
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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