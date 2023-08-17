Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса»

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный трейлер восьмисерийной молодежной драмы «Плакса», напоминающей знаменитых «Ранеток». Главную роль в сериале сыграла Ника Жукова, дочь певца Сергея Жукова, который является лидером группы «Руки вверх!» и создателем шоу.

В центре повествования — школьница Маша (Жукова), которой приходится вместе с родителями переехать из Москвы в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке очень сложно смириться с порядками обыкновенной школы. Она сразу же становится жертвой буллинга — психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Осложняют ситуацию вспыхнувшие чувства к бойфренду главной местной бунтарки Крис (Диана Енакаева), с подачи которой к Маше крепко приклеилось прозвище «Плакса». Преодолеть невзгоды главной героине помогает лишь одно — страсть к музыке и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.

Также в актерском составе задействованы Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Алексей Демидов, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Зайкова, Екатерина Семенова, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев и Софья Николаева. Режиссером выступил Андрей Силкин («Эффект домино», «Пианистка»).

Премьера «Плаксы» состоится 28 сентября на сервисе Wink, после чего сериал выйдет на телеканале СТС.