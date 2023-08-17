Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса»

Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса»

17 августа 2023 17:35
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса»

Современная версия «Ранеток» от солиста группы «Руки вверх!».

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный трейлер восьмисерийной молодежной драмы «Плакса», напоминающей знаменитых «Ранеток». Главную роль в сериале сыграла Ника Жукова, дочь певца Сергея Жукова, который является лидером группы «Руки вверх!» и создателем шоу.

В центре повествования — школьница Маша (Жукова), которой приходится вместе с родителями переехать из Москвы в небольшой городок Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке очень сложно смириться с порядками обыкновенной школы. Она сразу же становится жертвой буллинга — психологического и физического преследования со стороны одноклассниц. Осложняют ситуацию вспыхнувшие чувства к бойфренду главной местной бунтарки Крис (Диана Енакаева), с подачи которой к Маше крепко приклеилось прозвище «Плакса». Преодолеть невзгоды главной героине помогает лишь одно — страсть к музыке и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.

Также в актерском составе задействованы Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Розанова, Алексей Демидов, Татьяна Орлова, Никита Тарасов, Анна Зайкова, Екатерина Семенова, Елена Захарова, Анна Гуляренко, Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев и Софья Николаева. Режиссером выступил Андрей Силкин («Эффект домино», «Пианистка»).

Премьера «Плаксы» состоится 28 сентября на сервисе Wink, после чего сериал выйдет на телеканале СТС.

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук» Читать далее 17 августа 2023
Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог» Читать далее 17 августа 2023
Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Питер Динклэйдж изменяет Энн Хэтэуэй с Марисой Томей в трейлере ромкома «Иди ко мне, детка» Читать далее 18 августа 2023
Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Хилари Суэнк ищет убийцу своего сына в дублированном трейлере фильма «Гнев материнский» Читать далее 16 августа 2023
Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Павел Прилучный намерен вернуть себе бизнес в трейлере второго сезона «Жизни по вызову» Читать далее 18 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Что смотреть на выходных: «Гипнотик» с Беном Аффлеком, комедия с Дженнифер Лоуренс и «Элементарно» от Pixar Читать далее 18 августа 2023
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Читать далее 17 августа 2023
Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Ника Жукова переживает травлю в школе в трейлере сериала «Плакса» Читать далее 17 августа 2023
Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Пятый сезон «Фарго» получил дату премьеры и первые кадры Читать далее 18 августа 2023
START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» START объявил дату премьеры финального сезона сериала «Контейнер» Читать далее 17 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше