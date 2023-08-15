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Киноафиша Новости Режиссер «Форсажа 10» прокомментировал заявление Вина Дизеля о «финальной трилогии»

Режиссер «Форсажа 10» прокомментировал заявление Вина Дизеля о «финальной трилогии»

15 августа 2023 15:19
Режиссер «Форсажа 10» прокомментировал заявление Вина Дизеля о «финальной трилогии»

Актер непредсказуем во время общения с прессой.

Весной на римской премьере «Форсажа 10» Вин Дизель неожиданно намекнул, что грядущий одиннадцатый фильм о Доминике Торетто может оказаться не финальным, как планировалось изначально. Общаясь с прессой, актер интригующе заявил:

«Когда десятый фильм был только в зачатке, боссы Universal поинтересовались, не получится ли разделить фильм на две части. Но когда студия увидела результат, то у меня спросили: «Возможно ли из дилогии сделать трилогию?».

После этого Дизель не давал никаких комментариев, так что с тех пор поклонники и журналисты пытаются угадать, что он подразумевал. В скором времени новая глава гоночной саги выйдет на физических носителях, поэтому теперь ответ приходится держать режиссеру Луи Летерье. В беседе с GamesRadar постановщик отшутился:

«Одна из особенностей Вина заключается в том, что при общении с прессой он может сказать что угодно, лишь бы как можно скорее сбежать. В каком-то смысле я похож на него. Могу хоть о полете на Луну заявить».

Несмотря на свой комментарий, категорически отрицать потенциальный «Форсаж 12» Летерье не стал, подчеркнув, что действующий план состоит в том, чтобы делать по одному фильму за раз — так общая картина будет гораздо яснее.

«Форсаж 10» завершился на многоточии, открыв дверь не только для одиннадцатого фильма, но и для спин-оффа с персонажем Дуэйна Джонсона. Блокбастер будет доступен на Blu-ray и DVD с 4 сентября.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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