На BUBBLE Weekend был презентован фильм «Майор Гром: Игра»

Сергей Горошко и Константин Хабенский вернулись к своим ролям в сиквеле.

В прошлое воскресенье, 6 августа, в московском парке Горького прошел фестиваль BUBBLE Weekend, где команда фильма «Майор Гром: Игра» презентовала видео со съемок и новый постер будущего сиквела.

Картина была представлена главным редактором Bubble Романом Котковым, продюсерами картины Артемом Габреляновым и Михаилом Китаевым, а также главными звездами Тихоном Жизневским, Александром Сетейкиным, Ольгой Сутуловой и другими актерами, которые поделились новостями о проекте.

Среди прочего выступавшие подтвердили информацию о том, что в долгожданном сиквеле снялись Сергей Горошко и Константин Хабенский, вновь исполнившие роли злодея-миллиардера Сергея Разумовского и доктора Вениамина Рубинштейна соответственно. Ранее оба персонажа появились в сценах после титров «Майора Грома: Чумной Доктор» и «Грома: Трудное детство», в которых Рубинштейн взялся за изучение психологических отклонений Разумовского. В «Майоре Громе: Игра» доктор продолжит ставить эксперименты на своем пациенте, однако их сюжетная арка будет отличаться от того, что фанаты BUBBLE могли видеть в оригинальных комиксах.

В видео со съемок вошли кадры постановки погони по Санкт-Петербургу, сцены с новыми героями Марией Архиповой (Ольга Сутулова), Отто Шрайбером (Андрей Трушин) и Августом ван дер Хольтом (Матвей Лыков), а также многое другое.

Премьера «Майора Грома: Игра» состоится в 2024 году. Съемки картины завершились в июле.