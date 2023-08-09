Александр Метелкин притворяется андроидом в трейлере комедийного сериала «Кибер Иван»

Телеканал СТС представил трейлер фантастического комедийного сериала «Кибер Иван».

Главный герой — сын инженера продвинутых андроидов Иван (Александр Метелкин). Однажды отец (Дмитрий Астрахан) демонстрирует ему свое новейшее изобретение — робота, сделанного по подобию Ивана. Герой оказывается совсем не в восторге от такой разработки и случайно ломает ее. Вся карьера инженера зависит от успешной презентации этой модели, поэтому его сын решает помочь отцу, притворившись андроидом до тех пор, пока настоящая машина не будет восстановлена. Иван приходится стать роботом-прислугой в доме регионального министра инноваций Бориса (Камиль Ларин) и его супруги Риты (Янина Студилина). Ради сохранения страшной тайны ему предстоит в буквальном смысле пройти через огонь и воду, а также столкнуться с куда более серьезной угрозой — чувствами к непреступной дочке чиновника (Анастасия Акатова).

Режиссером выступил Владислав Иконников, для которого этот проект станет дебютным. Ранее он снял короткометражку «Уличное освещение», получившую номинацию на приз «Кинотавра». Одним из продюсеров проекта является Федор Бондарчук.

Премьера «Кибер Ивана» состоится на СТС 28 августа.