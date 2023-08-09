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Гай Ричи отверг обвинения в плагиате сценария «Джентльменов»

9 августа 2023 16:45
Гай Ричи отверг обвинения в плагиате сценария «Джентльменов»

Автор «Рок-н-рольщика 2» просит компенсацию за воровство его идей для неснятого фильма.

Весной этого года режиссер Гай Ричи оказался в центре неприятного разбирательства. Соавтор «Рок-н-рольщика» и его бывший приятель Мики Де Хара подал на постановщика в суд, утверждая, что тот поручил ему написать сценарий «Рок-н-рольщика 2», однако этот фильм так и не был снят. Спустя некоторое время Ричи выпустил «Джентльменов», чей сюжет подозрительно похож на скрипт несостоявшегося продолжения.

По словам Де Хары, в криминальной ленте с Мэттью МакКонахи скопированы некоторые персонажи и ключевые сюжетные ходы из сценария «Настоящего Рок-н-рольщика» — в частности, аристократ с наркозависимой дочкой и протагонист, владеющий «травяной» империей. По этой причине в качестве компенсации автор хочет $250 тысяч и упоминание в титрах «Джентльменов».

Ричи же отрицает плагиат, хотя и признает, что действительно вдохновлялся некоторыми элементами текста Де Хары. В претензии драматурга говорится, что сюжетная линия, в которой лорд, покрывающих бизнес Микки Пирсона, просит благородного гангстера о помощи с дочкой, является полностью скопированной. Ричи же это отрицает, утверждая, такой троп является широко распространенным.

Что до денег, сторона то защиты заявила, что Ричи все заплатил Мике Де Харе еще в 2006 году, а сиквел не состоялся из-за того, что Ричи разочаровался в перспективах «Рок-н-рольщика 2». Оригинальный фильм с Джерардом Батлером должен был стать началом трилогии, но провалился в прокате. После этого режиссер надолго отстранился от своего любимого жанра, считая, что эра гангстерского кино безвозвратно ушла.

В заявдении защиты Ричи также указывается, что, согласно правилам Гильдий сценаристов Америки и Великобритании, чтобы получить упоминание в титрах, драматург должен внести от себя в сюжет не менее 33%. Режиссер же утверждает, что вклад его бывшего друга составляет менее 5%.

Официальная подача заявления Ричи была отложена в соответствии с майским решением суда Лондона, который дал сторонам конфликта дополнительное время для урегулирования ситуации в досудебном порядке.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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