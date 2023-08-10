Галь Гадот совершает умопомрачительные трюки в новом трейлере фильма «Каменное сердце»

Премьера шпионского триллера, вдохновленного «Миссией: невыполнима» и фильмами о Джеймсе Бонде, состоится уже завтра.

Netflix поделился финальным трейлером будущего шпионского экшен-триллера «Каменное сердце» с Галь Гадот в главной роли.

По сюжету, оперативница секретного международного миротворческого агентства Рэйчел Стоун (Гадот) получает задание любыми средствами помешать планам хитроумного хакера, который вознамерился похитить невероятно ценное и смертельно опасное оружие под кодовым названием «Сердце».

Создатели проекта описывают фильм как «попытку привнести женского персонажа в формулу шпионского триллера, созданную франшизой «Миссия: невыполнима» и фильмами о Джеймсе Бонде».

В новом ролике героиня Гадот совершает целую серию невероятных трюков: скатывается с заснеженной скалы, дерется с боевиками, участвует в погонях и многое другое.

Главные роли в картине также исполнили Джейми Дорнан, Маттиас Швайгхефер и Алиа Бхатт. Постановщиком выступил Том Харпер, наиболее известный по сериалам «Острые козырьки» и «Война и мир». Сценарий был написан Грегом Рукой («Юная Лига Справедливости») и номинанткой на премию «Оскар» Эллисон Шредер («Скрытые фигуры»).

Премьера «Каменного сердца» состоится на Netflix уже завтра, 11 августа.