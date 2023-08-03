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Киноафиша Новости Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом

Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом

3 августа 2023 13:45
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом

В шоу о студентке, запустившей серию смертей, снялись Мария Мацель, Филипп Янковский и Юрий Колокольников.

Онлайн-кинотеатр Okko поделился трейлером мистического триллера «Черное облако».

Главная героиня — двадцатилетняя студентка Оля (Мария Мацель), обладающая крайне скверным характером. Девушку может вывести из себя малейшая мелочь, поэтому список людей, которым она желает смерти, очень обширен. Однажды Оля записывается на прием к психотерапевту (Филипп Янковский), который советует ей выплеснуть все накопившиеся эмоции. Та рассказывает ему обо всех окружающих, которые ее раздражают, — злой университетской преподавательнице, лучшей подруге, парне, собственных родителях и многих других. Вскоре после встречи с врачом все эти люди начинают погибать при загадочных обстоятельствах. Героиня теряется в догадках о том, что послужило причиной этой необъяснимой серии смертей. Неужели психолог решил оказать ей такую «услугу»? Или же некая неведомая сила подслушала ее откровения?

В сериале также снялись Марьяна Спивак, Юрий Колокольников, Виктория Толстоганова и другие звезды.

Режиссером шоу выступил Карен Оганесян, наиболее известный по фильмам «Герой» и «Молоко». Функции шоураннера и сценариста выполняет Дарья Грацевич, работавшая над сериалами «Интерны» и «Измены».

Дата премьеры «Черного облака» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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