Бизнес-леди Анна Слю выживает в заснеженной тайге в трейлере фильма «Чужая»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер российской приключенческой драмы о выживании «Чужая» о женщине, застрявшей в заснеженной тайге. Главную роль в ленте сыграла Анна Слю. Премьера состоится 21 сентября.

В центре сюжета — успешная бизнесвумен Дина (Слю), попавшая в тяжелую ситуацию. Ей чудом удается выжить в авиакатастрофе, но она оказывается вдали от цивилизации посреди глухой тайги. От мучительной холодной смерти ее спасает местное племя, жизнь которого мало чем отличается от того, как проживали предки. Прежде чем вернуться к близким людям, Диане придется пройти очень тернистый путь протяженностью в годы. Весь этот период главная героиня адаптируется и учится выживать в абсолютно новых для себя условиях.

В остальной актерский состав вошли Артем Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Айыына Слепцова, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Слава Киселева, Андрей Курилов и Максим Щеголев. Режиссером выступил Алексей Луканев («Старые кадры», «Криминальное наследство»). Основная часть съемок прошла в Якутии. Специально для это роли Слю научилась управлять собачьей упряжкой, а также освоила несколько танцев северных народов.