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Киноафиша Новости К выходу готовится четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак

К выходу готовится четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак

1 августа 2023 16:39
К выходу готовится четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак

В продолжении шоу героиням предстоит стать частью правоохранительной системы и научиться работать по правилам.

«Первый канал» сообщил о том, что в Санкт-Петербурге подходят к концу съемки четвертого сезона ретро-детектива «Шифр».

События разворачиваются в 1950-х. Сериал повествует о бывших разведчицах ГРУ Ирине (Марьяна Спивак), Анне (Екатерина Вилкова), Софье (Яна Дюбуи) и Катерине (Елена Панова), которые объединяют силы, чтобы помогать правоохранительным органам Москвы расследовать самые ужасные и сложные преступления.

В четвертом сезоне подруги продолжают раскрывать дела и помогать следователям докапываться до истины. Однако на сей раз их задача оказывается несколько сложнее, ведь они становятся полноценной частью правоохранительной системы: по просьбе ушедшего из органов Проскурина (покойный Сергей Пускепалис) при МВД создается специальный аналитический отдел, куда устраиваются работать героини. Теперь девушкам придется всегда действовать по инструкции, но они понимают, что рано или поздно конфликт с начальством окажется неизбежен. Вскоре им поручают задание отправиться в Кисловодск, чтобы расследовать смерть влиятельного партийного деятеля, которого загрызли его же собаки. В предсмертной записке он обвинил в своих бедах человека, погибшего много лет назад.

В продолжении сериала к актерскому составу присоединились Агриппина Стеклова, Эвклид Кюрдзидис, вдова Пускепалиса Елена Петрова и другие исполнители.

Постановкой новых серий занимаются Вера Сторожева («Мария. Спасти Москву») и Ольга Гнедич («Девушка с косой»).

Фото: «Первый канал»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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