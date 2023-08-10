Сериал «Скрежет металла» стал хитом стрим-сервиса Peacock

По информации Deadline и NBCUniversal, сериал «Скрежет металла», основанный на видеоигре Twisted Metal, стал «самой громкой» комедийной премьерой в истории стримингового сервиса Peacock. В последние две недели средний пользователь платформы просматривал по три эпизода шоу за один присест, а некоторые зрители даже посмотрели все десять серий за раз.

Аналитики не сообщили сколько именно людей посмотрели «Скрежет металла». Данные агентства Nielsen показывают, что сериал собрал 400 млн минут просмотров в премьерные выходные (29-30 июля), тем самым став одной из самых популярных новинок стриминговых сервисов той недели. Судя по имеющемся сведениям, у шоу есть все шансы войти в число успешнейших проектов Peacock, таких как «Бель-Эйр», «Покерфейс» и «Основано на реальных событиях».

«Скрежет металла» повествует о постапокалиптическом мире будущего, в котором люди сражаются друг с другом за ресурсы на вооруженных до зубов автомобилях. Главный герой — бесстрашный водитель Джон Доу (Энтони Маки), которому было поручено доставить ценный груз через безжизненные пустоши. Во время выполнения миссии ему приходится столкнуться с сумасшедшим клоуном по прозвищу Сладкоежка (Джо Синоа) и неожиданной попутчицей (Стефани Беатриз).