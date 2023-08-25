Регбийная команда выживает после авиакатастрофы в трейлере фильма «Общество снега»

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер драмы о выживании «Общество снега» (La sociedad de la nieve), в основу которой легла подлинная история, произошедшая в 1972 году. Режиссером выступил испанец Хуан Антонио Байона — постановщик фильма-катастрофы «Невозможное», мистических драм «Голос монстра» и «Приют», а также блокбастера «Мир Юрского периода 2».

В центре повествования — уругвайская команда по регби, отправившаяся в Чили. Их самолет терпит крушение в заснеженных Андах. В результате авиакатастрофы из 45 членов экипажа выжить удается 29 людям. Оказавшись в экстремальных условиях, они вынуждены спасать свои жизни, прибегая к самым отчаянным мерам.

В основной актерский состав вошли Энцо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт, Эстебан Бильярди, Диего Вехесси, Фернандо Контиджани Гарсия, Рафаэль Федерман, Эстебан Кукуричка, Франсиско Ромеро, Валентино Алонсо, Томас Вольф, Агустин Делла Корте и другие. Фильм вдохновлен книгой Пабло Верчи. Байона адаптировал историю вместе с группой испанских сценаристов. По словам кинематографиста, первые показы повергли зрителей в шоковое состояние.

Мировая премьера «Общества снега» состоится в рамках юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, после чего фильм будут показывать на престижном смотре в Сан-Себастьяне. Релиз картины на стриминге состоится позднее в этом году. Точную дату Netflix огласит отдельно.