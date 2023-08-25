Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Регбийная команда выживает после авиакатастрофы в трейлере фильма «Общество снега»

Регбийная команда выживает после авиакатастрофы в трейлере фильма «Общество снега»

25 августа 2023 15:34
Регбийная команда выживает после авиакатастрофы в трейлере фильма «Общество снега»

Картина основана на реальных событиях.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер драмы о выживании «Общество снега» (La sociedad de la nieve), в основу которой легла подлинная история, произошедшая в 1972 году. Режиссером выступил испанец Хуан Антонио Байона — постановщик фильма-катастрофы «Невозможное», мистических драм «Голос монстра» и «Приют», а также блокбастера «Мир Юрского периода 2».

В центре повествования — уругвайская команда по регби, отправившаяся в Чили. Их самолет терпит крушение в заснеженных Андах. В результате авиакатастрофы из 45 членов экипажа выжить удается 29 людям. Оказавшись в экстремальных условиях, они вынуждены спасать свои жизни, прибегая к самым отчаянным мерам.

В основной актерский состав вошли Энцо Вогринчич, Агустин Парделья, Матиас Рекальт, Эстебан Бильярди, Диего Вехесси, Фернандо Контиджани Гарсия, Рафаэль Федерман, Эстебан Кукуричка, Франсиско Ромеро, Валентино Алонсо, Томас Вольф, Агустин Делла Корте и другие. Фильм вдохновлен книгой Пабло Верчи. Байона адаптировал историю вместе с группой испанских сценаристов. По словам кинематографиста, первые показы повергли зрителей в шоковое состояние.

Мировая премьера «Общества снега» состоится в рамках юбилейного 80-го Венецианского кинофестиваля, после чего фильм будут показывать на престижном смотре в Сан-Себастьяне. Релиз картины на стриминге состоится позднее в этом году. Точную дату Netflix огласит отдельно.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Что смотреть на выходных: «Асока», сай-фай «Вторжение» и драма про мужскую дружбу Что смотреть на выходных: «Асока», сай-фай «Вторжение» и драма про мужскую дружбу Читать далее 25 августа 2023
Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна» Астронавт попадает под метеоритный дождь в трейлере корейского триллера «Луна» Читать далее 24 августа 2023
Экшен и кровь сочетаются с эротикой в новом «красном» трейлере «Неудержимых 4» Экшен и кровь сочетаются с эротикой в новом «красном» трейлере «Неудержимых 4» Читать далее 24 августа 2023
Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг» Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг» Читать далее 25 августа 2023
Очень брутальное кино: 5 отличных боевиков 2023 года, которые уже есть онлайн  Очень брутальное кино: 5 отличных боевиков 2023 года, которые уже есть онлайн Читать далее 25 августа 2023
Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын» Джозеф Гордон-Левитт дает уроки игры на гитаре в трейлере драмы «Флора и сын» Читать далее 24 августа 2023
Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя» Дэйзи Ридли страшится встречи с отцом-убийцей в трейлере триллера «Дочь болотного царя» Читать далее 24 августа 2023
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил первый трейлер и дату выхода в прокат Читать далее 25 августа 2023
Юрий Стоянов берет под опеку стендап-комика Глеба Калюжного в трейлере сериала «Трепачи» Юрий Стоянов берет под опеку стендап-комика Глеба Калюжного в трейлере сериала «Трепачи» Читать далее 25 августа 2023
Начались съемки биографического фильма об Александре Пушкине во главе с Юрой Борисовым Начались съемки биографического фильма об Александре Пушкине во главе с Юрой Борисовым Читать далее 25 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше