Это просто Кен: Райан Гослинг смешит Грету Гервиг в забавном ролике о съемках «Барби»

Студия Atlantic Records опубликовала ролик о создании фильма «Барби» Греты Гервиг.

Четырехминутное видео посвящено процессу создания завирусившегося музыкального номера I’m Just Ken. На протяжении всего ролика Райан Гослинг репетирует свое выступление с музыкантами и другими звездами картины, такими как Симу Лю и Шути Гатва. В одном из кадров актер нарочито дерзко скидывает с себя шубу, заставляя Гервиг прикрыть рот в неподдельном приступе смеха. Затем герой Гослинга принимает участие в шуточной пляжной потасовке, а также устраивает настоящую танцевальную дуэль с персонажем Лю и подменяющей его танцовщицей. В отдельных вставках он оттачивает свою хореографию и играет на ударных.

В видео также добавлены отрывки, в которых различные Кены записывают бэк-вокал, а гитарист Guns N’ Roses Слэш играет соло специально для ленты.

После премьеры «Барби» I’m Just Ken стала настоящим хитом TikTok и других платформ. Песня заняла 87 место в престижной чарте Billboard и набрала 5,2 млн прослушиваний за первую неделю в США.

На данный момент общие кассовые сборы «Барби» составляют $1,28 млн. Фильм приближается к тому, чтобы превзойти показатель «Братьев Супер Марио в кино» ($1,35 млн) и стать самой кассовой картиной 2023 года.